炫彬＆孙艺真今日举行婚礼！电影般的婚纱照公开，双手紧握＋幸福笑容♥

炫彬与孙艺珍在今日（31日）举行婚礼，正式成为演艺圈新一对明星夫妻，婚纱照也公开啦！

双方所属社公开婚纱照，并表示：「今日炫彬演员和孙艺真演员举行了婚礼，迈出作爲夫妻的第一步。考虑到疫情的情况，婚礼将以非公开形式进行，请大家多多谅解，通过两人的婚纱照向大家传达消息。非常感谢大家对两人新的出发给予的祝贺和热情的支持。」

两人身穿纯白的西装和婚纱，露出幸福的笑容。另一张照片中，炫彬打著黑色领结，牵著孙艺真的手。



婚纱照一公开，在网路上引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「真的好配」、「笑得好幸福」、「比韩剧还要像韩剧」、「男神女神新婚快乐」、「要一直都笑得这么幸福」、「真的好像电影画面」、「最美的新娘」等等。



而炫彬和孙艺真将在下午4点於华克山庄举行婚礼。据悉，婚礼将只邀请双方父母和熟人们，以非公开形式举行，两人还嘱咐收到请柬的宾客们不可泄露的消息。祝词将由炫彬17年好友张东健朗读祝词，歌手 Gummy 和金范洙将会演唱祝歌。据悉， Gummy 将会演唱《爱的迫降》OST《Give You My Heart》，金范洙将演唱第二首祝歌。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻