《社內相親》清晨上班前約會行程引發討論！韓網友：「如果是安孝燮，半夜3點起來都可以」vs「誰來都沒用，我要睡覺！」

大家覺得可以接受嗎？ XD

28日播出的《社內相親》第9集裡出現了一段約會戲份，用韓國網友的話來說：「上班族看了這一段會非常驚訝。 」劇中泰武一大早就開車來到夏莉家樓下，打電話給她說希望在上班之前約會。 夏莉接到電話後立即起床洗漱出門，隨後一起來到空無一人的餐廳吃早餐，並且是由泰武親自下廚~



這集播出後在韓網成為熱門討論話題，有人看到之後直接「動怒」：「哇超討厭耶」、「越線了」、「廢話少說，9點公司見」、「我本命來了也不行」 、「多睡一下很重要」、「8點上班的話是要我5點就起來？ 太拼了」、「分手！」



也有人被安孝燮蠱惑：「如果是安孝燮的話，半夜3點起來都可以」、「順便做個便當帶給他也不是不可能」、「這不是戀愛初期嘛，而且男朋友當天就要去國外出差」、「 安孝燮的話，淩晨叫我去登山都完全ok」XD



其實現實裡也有人嘗試過這樣瘋狂的約會行程，那就是金素妍和老公李尚禹！兩人還在交往時，李尚禹為了增加相處時間約定每天早上7點開始約會，晚上10點才各回各家、為第二天早上7點的約會做準備。 金素妍說那段時間她憔悴了不少，連媽媽都說：「比妳拍50集連續劇的時候氣色更差。 」後來協商調整到早上9點見面，坦言結婚最大的好處就是不用一大早起來約會！



當時劉在錫問路雲能不能接受早上7點約會，路雲一開始說可以，但得知是每天都要這樣之後表情瞬間僵硬：「那好像比較難......」XD



大家覺得如何呢？ 如果是安孝燮or姜泰武約你在上班之前出來約會、並且親自準備美味早餐，你可以接受嗎？ XD



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞