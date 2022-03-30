《社内相亲》清晨上班前约会行程引发讨论！韩网友：「如果是安孝燮，半夜3点起来都可以」vs「谁来都没用，我要睡觉！」

大家觉得可以接受吗？ XD

28日播出的《社内相亲》第9集里出现了一段约会戏份，用韩国网友的话来说：「上班族看了这一段会非常惊讶。 」剧中泰武一大早就开车来到夏莉家楼下，打电话给她说希望在上班之前约会。 夏莉接到电话后立即起床洗漱出门，随后一起来到空无一人的餐厅吃早餐，并且是由泰武亲自下厨~



这集播出后在韩网成为热门讨论话题，有人看到之后直接「动怒」：「哇超讨厌耶」、「越线了」、「废话少说，9点公司见」、「我本命来了也不行」 、「多睡一下很重要」、「8点上班的话是要我5点就起来？ 太拼了」、「分手！」



也有人被安孝燮蛊惑：「如果是安孝燮的话，半夜3点起来都可以」、「顺便做个便当带给他也不是不可能」、「这不是恋爱初期嘛，而且男朋友当天就要去国外出差」、「 安孝燮的话，淩晨叫我去登山都完全ok」XD



其实现实里也有人尝试过这样疯狂的约会行程，那就是金素妍和老公李尚禹！两人还在交往时，李尚禹为了增加相处时间约定每天早上7点开始约会，晚上10点才各回各家、为第二天早上7点的约会做准备。 金素妍说那段时间她憔悴了不少，连妈妈都说：「比你拍50集连续剧的时候气色更差。 」后来协商调整到早上9点见面，坦言结婚最大的好处就是不用一大早起来约会！



当时刘在锡问路云能不能接受早上7点约会，路云一开始说可以，但得知是每天都要这样之后表情瞬间僵硬：「那好像比较难......」XD



大家觉得如何呢？ 如果是安孝燮or姜泰武约你在上班之前出来约会、并且亲自准备美味早餐，你可以接受吗？ XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻