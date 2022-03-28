金正賢公開全新形象照，為重啟活動預熱！新作獨立電影《秘密》已於近日殺青

金正賢所屬社今天公開了多張最新拍攝的形象照片，換穿暖男高領針織衫、溫柔淡粉色西裝和牛仔襯衫外套，時而冷峻時而溫柔，展現出多樣的氣質和魅力。

金正賢今年1月接拍獨立電影《秘密》（비²밀），最近已經殺青。 這部電影講述追踪可疑殺人案件時發現過去秘密而引發的一系列故事，金正賢飾演得知意外真相的刑警角色。





金正賢2015年主演電影《越過尼采，遇見你》出道，之後憑藉《愛的迫降》中的男二角色圈粉無數，又因為《哲仁王后》而人氣更上一層樓，原本事業前途一片光明，卻在去年遭遇兩次重創。 先是和前所屬社因合約產生糾紛，接著被爆出與女演員徐睿知戀愛時在片場對同劇女主角徐玄實施冷暴力，令名聲一落千丈。

之後金正賢深受憂鬱症和失眠症困擾，和前所屬社在去年5月「解開誤會」並結束合約，9月簽約現在的所屬社STORY J Company，與金泰梨、徐仁國同家公司。





當時金正賢在IG PO長文：「過去幾個月我彷彿在深不見底的地方流浪。 忙於挖掘自己，一顆心無所適從且感到空虛。 我是個有非常多不足的人。 我反省沒能對自己的選擇承擔責任，承認自己忙於責怪他人，也沒能維持健康。 這篇文章也是我自己寫的檢討書。 」

金正賢認為自己身為演員，唯有用演技回報大眾，感謝新公司成為他未來路上的同伴者，也對粉絲表達了感謝：「我會把大家的心意當做未來生活中的滋養，讓自己不會跌倒，即便跌倒也能重新站起來前行。 再一次向因為我而受傷的所有人道歉。 我將為了成為更好的人而全力以赴。 」



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