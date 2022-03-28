金正贤公开全新形象照，为重启活动预热！新作独立电影《秘密》已於近日杀青

金正贤所属社今天公开了多张最新拍摄的形象照片，换穿暖男高领针织衫、温柔淡粉色西装和牛仔衬衫外套，时而冷峻时而温柔，展现出多样的气质和魅力。

金正贤今年1月接拍独立电影《秘密》（비²밀），最近已经杀青。 这部电影讲述追踪可疑杀人案件时发现过去秘密而引发的一系列故事，金正贤饰演得知意外真相的刑警角色。





金正贤2015年主演电影《越过尼采，遇见你》出道，之后凭藉《爱的迫降》中的男二角色圈粉无数，又因为《哲仁王后》而人气更上一层楼，原本事业前途一片光明，却在去年遭遇两次重创。 先是和前所属社因合约产生纠纷，接著被爆出与女演员徐睿知恋爱时在片场对同剧女主角徐玄实施冷暴力，令名声一落千丈。

之后金正贤深受忧郁症和失眠症困扰，和前所属社在去年5月「解开误会」并结束合约，9月签约现在的所属社STORY J Company，与金泰梨、徐仁国同家公司。





当时金正贤在IG PO长文：「过去几个月我彷佛在深不见底的地方流浪。 忙於挖掘自己，一颗心无所适从且感到空虚。 我是个有非常多不足的人。 我反省没能对自己的选择承担责任，承认自己忙於责怪他人，也没能维持健康。 这篇文章也是我自己写的检讨书。 」

金正贤认为自己身为演员，唯有用演技回报大众，感谢新公司成为他未来路上的同伴者，也对粉丝表达了感谢：「我会把大家的心意当做未来生活中的滋养，让自己不会跌倒，即便跌倒也能重新站起来前行。 再一次向因为我而受伤的所有人道歉。 我将为了成为更好的人而全力以赴。 」



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