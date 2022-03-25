《社內相親》花絮比正片還要甜！兩人擁抱、Kiss時金世正流淚＆安孝燮幫她擦眼淚，都是劇本上沒有的！

《社內相親》第7～8集中，姜泰武（安孝燮 飾）和申夏莉（金世正 飾）的兩段吻戲花絮公開啦！

姜泰武、申夏莉時隔一個禮拜才見到面，因為憤怒的爺爺到公司來，兩人因此躲進空置的攝影棚。公開的花絮中，安孝燮和金世正在彩排的時候，只要一對視就笑場、甚至演起了話劇；正式開始拍攝時，兩人馬上進入角色。



另一段花絮則是姜泰武＆申夏莉確認彼此的心意的 Kiss 戲。Kiss 完後，安孝燮＆金世正還擁抱，字幕上則寫著「劇本上沒有的擁抱」，還有金世正突然從臉龐留下淚水，安孝燮也幫她擦掉眼淚，等導演喊 Cut 後，安孝燮慌張地問：「妳怎麼哭了？我真的嚇了一跳。」這兩段正片都沒有播，花絮果然更甜啊 ㅜㅜㅜㅜ



金世正為了露出臉龐，還自己調整角度，兩人邊親身體變轉動，安孝燮因此笑場並對她說：「妳這個選手呀！妳太厲害了，為了把臉露出來。」最後...導演喊：「你們離遠一點！因為 Bobo 很多次了， Bobo 已經夠多了！」



花絮一公開，也讓不少網友留言表示：「看到花絮，吻戲演得很好」、「花絮的吻戲讓人更心動」、「不知道是不是因為金世正很開朗，花絮裡的安孝燮也變得開朗」、「正片的穩戲有點可惜，花絮的更好看啊」、「果然還是鏡頭角度的問題，擦眼淚和抱抱也放進去吧」等等。

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