《二十五，二十一》新劇照金泰梨&苞娜親暱互動宛如小情侶！真擊劍選手金準鎬登場，南柱赫站在後面很火！

拉德37與糯米糕好可愛～白易辰咬牙切齒也不惶多讓～XD

熱播劇《二十五，二十一》明（26）日將播出新集數，在此前tvN官方已是釋出兩組劇照透漏了本週劇情進展。

上週播出的內容預告了羅希度（金泰梨 飾）與高宥琳（苞娜 飾）雖然仍要繼續在擊劍界打拚，但羅希度被媽媽要求上大學，高宥琳則因家中經濟狀況想直接投入企業隊。

羅希度與高宥琳曾是粉絲與偶像的關係、網友關係、死對頭關係，直至現在變成真正的好朋友，他倆的發展總讓一些觀眾笑稱也能看成愛情故事、兩個人互動也像小情侶般。新劇照即呈現了兩人親暱的休息時光，羅希度躺在高宥琳腳上，真摯的望著有心事的高宥琳。在羅希度家，高宥琳才吐露了些什麼淚流滿面，兩人相擁。



另一組劇照，首先看見的是白易辰（南柱赫 飾）探頭探腦甚至咬牙切齒，而後是羅希度開心的吃著紅豆麵包，還調皮的拿著筆擺出神探似的姿勢。拉遠一看，羅希度開心的來源原來是擊劍學長！學長還是真擊劍選手金準鎬客串，是2020東京奧運團體金牌「擊劍復仇者聯盟」之一！



想看羅希度與高宥琳這對摯友的友情發展，以及羅希度與白易辰這對到底會不會在一起，別忘了鎖定明後天新集數啦！

▼明晚播出的13集預告



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