《社内相亲》花絮比正片还要甜！两人拥抱、Kiss时金世正流泪＆安孝燮帮她擦眼泪，都是剧本上没有的！

《社内相亲》第7～8集中，姜泰武（安孝燮 饰）和申夏莉（金世正 饰）的两段吻戏花絮公开啦！

姜泰武、申夏莉时隔一个礼拜才见到面，因为愤怒的爷爷到公司来，两人因此躲进空置的摄影棚。公开的花絮中，安孝燮和金世正在彩排的时候，只要一对视就笑场、甚至演起了话剧；正式开始拍摄时，两人马上进入角色。



另一段花絮则是姜泰武＆申夏莉确认彼此的心意的 Kiss 戏。Kiss 完后，安孝燮＆金世正还拥抱，字幕上则写著「剧本上没有的拥抱」，还有金世正突然从脸庞留下泪水，安孝燮也帮她擦掉眼泪，等导演喊 Cut 后，安孝燮慌张地问：「你怎么哭了？我真的吓了一跳。」这两段正片都没有播，花絮果然更甜啊 ㅜㅜㅜㅜ



金世正为了露出脸庞，还自己调整角度，两人边亲身体变转动，安孝燮因此笑场并对她说：「你这个选手呀！你太厉害了，为了把脸露出来。」最后...导演喊：「你们离远一点！因为 Bobo 很多次了， Bobo 已经够多了！」



花絮一公开，也让不少网友留言表示：「看到花絮，吻戏演得很好」、「花絮的吻戏让人更心动」、「不知道是不是因为金世正很开朗，花絮里的安孝燮也变得开朗」、「正片的稳戏有点可惜，花絮的更好看啊」、「果然还是镜头角度的问题，擦眼泪和抱抱也放进去吧」等等。

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