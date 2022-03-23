JYP預計2023年推出韓日中美4組新團！朴軫永不只是美國夢，更是全球夢

不僅重啟美國夢，還展望全球娛樂版圖！

根據韓國Hana金融投資機構的分析，JYP娛樂預計通過2023年推出針對韓、日、中、美市場的四組新人組合，加上目前組合2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes和NMIXX的活動創收，至少到2024年為止會保持史上最高業績，迎來1千億韓元營收的時代。



隨著新女團NMIXX出道，JYP今年的新人籌碼全部釋出，而明年預測出道的有韓國男團（《LOUD》）、日本男團（NiziU男版）、中國男團（Project C）以及美國女團（Project USA）。

2021年朴軫永通過SBS選秀綜藝《LOUD》選拔出的新男團預備成員五人Amaru、Yoon Min、Lee Gye Hun、Keiju和Lee Dong Hyeon。



朴軫永現正忙於日本女團NiziU男版選秀綜藝《Nizi Project》第二季。近日PO文感慨道：「新冠疫情爆發前的最後一個project是Nizi Project，現在疫情稍微穩定下來的第一個project又是Nizi Project呢。 」



JYP的中國子公司也會有所舉動，將通過中國Project C誕生BOYSTORY的後輩男團。

並且近日JYP娛樂在北美當地成立法人公司JYP USA，正式開拓北美市場。 正如NiziU在日本大獲成功，JYP的當地化戰略（Globalization by Localization）將延續至美國，明年的美國版女團也是指日可待。



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