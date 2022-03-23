勵志群像劇《警校菜鳥》八人幫終映感言：「真的像共度大學時光」

姜丹尼爾、蔡秀彬等主演的青春勵志劇《警校菜鳥》落幕，21日官方釋出最後一期幕後故事。

《警校菜鳥》從1月26日開播到3月16日16集大結局。姜丹尼爾（魏承現）、李新英（金拓）、朴柔娜（奇漢娜）和閔都凞（禹珠英）一致覺得最印象深刻的戲份是剛入校的訓練，在夏季拍冬季戲，穿著長衣長褲做體訓，「炎熱得很辛苦，一起流汗產生戰友情，像真的和大學同期一起訓練的心情」。



而蔡秀彬（高恩康）和千英民（申亞莉）印象最深刻的是在江陵海邊篝火夜遊玩的場面。 朴成俊（劉大日）則選擇了偶遇漢娜的咖啡館對話戲。 金宇錫（徐范洙）選擇了體育大會時四人一起上臺跳舞的戲份：「除了姜丹尼爾其餘三人幾乎都沒有跳舞經驗，多虧了練習和指導，完成了舞蹈戲。 」



姜丹尼爾通過經紀公司發表終映感言：「經常想起和同輩演員們一起生活一起搭檔的場面，朴素又其樂融融的能量令我開心。 以魏承現的角色度過了將近一年，感覺變得越來越像，更聰慧了。 雖然感到遺憾的地方很多，但第一次感受到武打戲的魅力，拍攝的同時更投入了，下次想展示更享受而強力的面貌。 」



蔡秀彬也通過經紀公司發表終映感言：「從大夏天體訓開始的拍攝還像前幾天一樣，這麼快已經終映了，好可惜啊。 仿佛真的是和大家共度大學時光，這些回憶應該會長久地溫暖地留在記憶中。 和恩康角色在警察大學里左沖右突的時間很幸福快樂。 」主演們最後感謝劇組演員和工作人員，感謝觀眾。



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