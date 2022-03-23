JYP预计2023年推出韩日中美4组新团！朴轸永不只是美国梦，更是全球梦

不仅重启美国梦，还展望全球娱乐版图！

根据韩国Hana金融投资机构的分析，JYP娱乐预计通过2023年推出针对韩、日、中、美市场的四组新人组合，加上目前组合2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes和NMIXX的活动创收，至少到2024年为止会保持史上最高业绩，迎来1千亿韩元营收的时代。



随著新女团NMIXX出道，JYP今年的新人筹码全部释出，而明年预测出道的有韩国男团（《LOUD》）、日本男团（NiziU男版）、中国男团（Project C）以及美国女团（Project USA）。

2021年朴轸永通过SBS选秀综艺《LOUD》选拔出的新男团预备成员五人Amaru、Yoon Min、Lee Gye Hun、Keiju和Lee Dong Hyeon。



朴轸永现正忙於日本女团NiziU男版选秀综艺《Nizi Project》第二季。近日PO文感慨道：「新冠疫情爆发前的最后一个project是Nizi Project，现在疫情稍微稳定下来的第一个project又是Nizi Project呢。 」



JYP的中国子公司也会有所举动，将通过中国Project C诞生BOYSTORY的后辈男团。

并且近日JYP娱乐在北美当地成立法人公司JYP USA，正式开拓北美市场。 正如NiziU在日本大获成功，JYP的当地化战略（Globalization by Localization）将延续至美国，明年的美国版女团也是指日可待。



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