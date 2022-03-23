延政勳最幸福、最害怕的事都有韓佳人，甜蜜告白：「本來最珍貴的就會成為最畏懼的」

原本覺得延政勳滿滿求生欲，但這話怎麼越聽越帥！

《兩天一夜4》20播出的EP.116「Old & New南原之旅」，延政勳與RAVI分到同組開始了「百問百答」要了解對方，延政勳回答問題當然少不了提及妻子韓佳人。

一問到「蘇子葉爭論」，延政勳馬上說：「我老婆對這個大發雷霆啊！吃個飯就自己討論起來，我嚇了一跳，以為是在看什麼時事評論。」延政勳接著提出自己的論點，他說照國外思維也許是風度，「但聽了老婆說的話覺得老婆的話沒錯」，還激動的說：「在韓國思想上，絕對不行！不能幫忙撕開葉子，筷子都不要靠近！」



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最幸福的時候？延政勳回答和老婆第一次戀愛的時候，不過「世上最害怕的是？」他竟然也回答老婆，RAVI一聽馬上大笑，並反問：「（最幸福）變成最害怕的啊？」但延政勳的理由倒不是因為妻管嚴，而是說：「本來珍貴的就會成為畏懼的。」一席話可以感受出延政勳相當小心翼翼守護韓佳人。



▼只感受到代溝的「延RA 可愛」百問百答！（feat. 韓佳人丈夫的生活法則）



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