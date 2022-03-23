韓國CGV追憶張國榮逝世19週年《THE張國榮特展》，台灣將於4月1日上映經典三部張國榮作品

香港演員張國榮在2003年4月1日愚人節向大家開了一個最大的玩笑，也永遠離開了這世界。而當時香港電影無論在台灣或是亞洲其他國家，都可說是相當受矚目。在張國榮逝世將屆滿19週年，各地也舉辦了特展追思這位引領時代的巨星。

從3月23日至4月5日，韓國CGV即舉辦為期2周的《THE張國榮特展》，將播放張國榮經典的5部電影作品。擁有帥氣外型與迷人舞台魅力，無論各式各樣的題材總能展現卓越演技的張國榮，在當時受到世界各地觀眾們的喜愛，所留下的經典知名的電影作品也不少。



本次在韓國的特展，將於全國20處CGV電影院上映《春光乍洩》、《阿飛正傳》《東邪西毒》等3部作品，而在CGV龍山IPARK Mall與明洞站Cine Library、西面等三處的電影院再追加上映《攝氏零度．春光再現》與《東成西就》。這些作品中有最具代表性的《阿飛正傳》，以及卡司華麗的《東邪西毒》，更有張國榮及各演員們展現喜劇演出的《東成西就》。



不僅是韓國，在台灣的粉絲們也可以一起追憶哥哥，片商舉辦了《榮情蜜意張國榮影展》，4月1日起同步上映3部張國榮的經典作品《霸王別姬》、《胭脂扣》與《英雄本色》。而由張國榮與梅艷芳主演的《胭脂扣》更是在台上映35週年，本次將首度以4K畫質數位修復上映。



影展預售票即日起於博客來開賣，片商為回饋忠實影迷，推出限量影迷珍藏套票組，每套700元，限量開賣，內含3張電影票，票面存根聯結合電影劇照設計成限定票根，供影迷珍藏，並加贈3張影展限定明信片，喜愛張國榮的影迷們千萬別錯過。



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