延政勋最幸福、最害怕的事都有韩佳人，甜蜜告白：「本来最珍贵的就会成为最畏惧的」

原本觉得延政勋满满求生欲，但这话怎么越听越帅！

《两天一夜4》20播出的EP.116「Old & New南原之旅」，延政勋与RAVI分到同组开始了「百问百答」要了解对方，延政勋回答问题当然少不了提及妻子韩佳人。

一问到「苏子叶争论」，延政勋马上说：「我老婆对这个大发雷霆啊！吃个饭就自己讨论起来，我吓了一跳，以为是在看什么时事评论。」延政勋接著提出自己的论点，他说照国外思维也许是风度，「但听了老婆说的话觉得老婆的话没错」，还激动的说：「在韩国思想上，绝对不行！不能帮忙撕开叶子，筷子都不要靠近！」



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最幸福的时候？延政勋回答和老婆第一次恋爱的时候，不过「世上最害怕的是？」他竟然也回答老婆，RAVI一听马上大笑，并反问：「（最幸福）变成最害怕的啊？」但延政勋的理由倒不是因为妻管严，而是说：「本来珍贵的就会成为畏惧的。」一席话可以感受出延政勋相当小心翼翼守护韩佳人。



▼只感受到代沟的「延RA 可爱」百问百答！（feat. 韩佳人丈夫的生活法则）



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