《軍檢察官多伯曼》安普賢秀出完美的肌肉、曹寶兒倒吊Sit up無難度！

由「性感男神」安普賢攜手「可愛教主」曹寶兒主演的韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》，開播後好評如潮，還數度奪得同時段節目收視冠軍，成績令人鼓舞！

該劇講述為錢從軍的都倍萬（安普賢飾）和為了復仇而成為軍檢察官的車友仁（曹寶兒飾），合力打擊軍中黑暗腐敗的惡行，並逐漸成為真正軍檢察官的故事。

《軍檢察官多伯曼》結合軍事、律政和動作元素，集集激戰連場，其中第二集車友仁（曹寶兒飾）為救都倍萬（安普賢飾）而一女大戰十男，刺激的動作場面讓觀眾直呼痛快；曹寶兒也被韓國網民大讚「真正的演技變身」，堪稱「新一代動作女星」！事實上她曾透露，為應付劇中大量打戲，開拍前特地拜訪武術學校進行加操，難怪她在劇中施展倒吊Sit up也毫不費力，核心力量驚人；



而「韓國最性感男星」安普賢也不讓拍檔專美於前，數度晒出結實胸肌和傲人身段，令人眼前一亮！



過往多以甜美形象示人的曹寶兒，近日在專訪談到《軍檢察官多伯曼》是她入行十年的轉捩點：「現在最希望《軍檢察官多伯曼》能夠大紅，我們拍攝得很開心，現場氣氛也非常好；為了立體地塑造角色，進行了很多嘗試，希望大家透過新劇，看見我堅強和真摯的樣子，我認為這是一部能夠成為轉折點的作品。」

為了演活「車友仁」一角，曹寶兒在外貌上下了不少苦功，除了打造身材、不美甲，更剪去維持十年的長髮，也意外獲觀眾激讚美貌升級，對此她笑言「好爽」：「（剪短後）洗澡時很舒服，而且隨著髮型的變化，性格好像也變得很輕鬆自在。」她也直言投入角色近四個月，因此語氣和用字也變得越來越像軍人；且長期在零下拍攝的她也搞笑地為「同袍」抱不平：「雖然穿著軍裝拍攝，但是軍裝太薄了，所以還是覺得很冷！他們是保衛我們國家的人，衣服這麼薄可以嗎？我覺得需要加強，而且腳也很冷，軍靴裡要加點絨呢。」



韓國首部軍事劇集《軍檢察官多伯曼》逢星期一、二在「黃Viu煲劇平台」更新最新集數，香港觀眾可以免費緊貼最新進度；亦可一併收看曹寶兒主演的《Forest》，以及安普賢的參演劇集《Kairos》。

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