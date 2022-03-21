《社內相親》EP.7劇照＆先公開！朋友們在背後閒話，「愛情鳥」姜泰伍苦惱著要如何幫申夏莉出氣！

《社內相親》上週播出中，申夏莉（金世正 飾）在酒店與到了朋友，由於她之前謊稱要和男朋友一起去旅行，這時...姜泰武（安孝燮 飾）走了過來叫她：「親愛的！」

公開的第7集劇照中，姜泰武、申夏莉和申夏莉單戀7年的單戀對象兼男閨蜜李民宇（宋元錫 飾）相遇。姜泰武牽制著李民宇，摟著申夏莉的肩膀，堂堂正正地扮演著男朋友。



在申夏莉公司的社長突然成爲男朋友出現的情況下，姜泰武和李民宇通過看不見的火花，預告他們有趣的相遇。而姜泰武突然叫來遊艇的規模，讓所有人大吃一驚，製作組表示：「李民宇懷疑姜泰武和申夏莉在遊艇上表現出親密的樣子，向姜泰武提出有關情侶的問題。究竟正在演著『男朋友』的姜泰武會做出怎樣的回答呢，敬請期待。」



而先公開影片中，姜泰武表示既然開始了就得做個結尾，而申夏莉的朋友也在背後閒話：「申夏莉真的有男朋友啊」，「啊～感覺好奇怪，還以為她是在吹牛呢」、「可是那個男人，長得好帥啊！完全像是模特兒，從頭到腳都是名牌，真不是開玩笑的，該不會那些名牌都是申夏莉買的...那種關係吧？」



申夏莉都聽到了，姜泰武就問她：「這種情況下，說出事實是最佳選擇嗎？」姜泰武接著說：「不如就接受我的錢，維護自尊心吧！等下...想滅了這幾個朋友的威風，要怎麼做呢？」始祖鳥開始苦惱著要如何幫申夏莉出氣 XD



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