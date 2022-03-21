《社内相亲》EP.7剧照＆先公开！朋友们在背后闲话，「爱情鸟」姜泰伍苦恼著要如何帮申夏莉出气！

《社内相亲》上周播出中，申夏莉（金世正 饰）在酒店与到了朋友，由於她之前谎称要和男朋友一起去旅行，这时...姜泰武（安孝燮 饰）走了过来叫她：「亲爱的！」

公开的第7集剧照中，姜泰武、申夏莉和申夏莉单恋7年的单恋对象兼男闺蜜李民宇（宋元锡 饰）相遇。姜泰武牵制著李民宇，搂著申夏莉的肩膀，堂堂正正地扮演著男朋友。



在申夏莉公司的社长突然成爲男朋友出现的情况下，姜泰武和李民宇通过看不见的火花，预告他们有趣的相遇。而姜泰武突然叫来游艇的规模，让所有人大吃一惊，制作组表示：「李民宇怀疑姜泰武和申夏莉在游艇上表现出亲密的样子，向姜泰武提出有关情侣的问题。究竟正在演著『男朋友』的姜泰武会做出怎样的回答呢，敬请期待。」



而先公开影片中，姜泰武表示既然开始了就得做个结尾，而申夏莉的朋友也在背后闲话：「申夏莉真的有男朋友啊」，「啊～感觉好奇怪，还以为她是在吹牛呢」、「可是那个男人，长得好帅啊！完全像是模特儿，从头到脚都是名牌，真不是开玩笑的，该不会那些名牌都是申夏莉买的...那种关系吧？」



申夏莉都听到了，姜泰武就问她：「这种情况下，说出事实是最佳选择吗？」姜泰武接著说：「不如就接受我的钱，维护自尊心吧！等下...想灭了这几个朋友的威风，要怎么做呢？」始祖鸟开始苦恼著要如何帮申夏莉出气 XD



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