看膩了～不要再拍個人Ending了，韓歌迷求「合體Ending」時代能回歸！

在K-POP圈火了一段時間的「Ending妖精」，最近讓粉絲們很反感，直呼「快回到全團Ending時代」吧。

也不知是誰帶起了「Ending妖精」的風潮，總之近一、兩年愛豆舞台表演的趨勢就是攝影師會抓拍成員個人的Eending Pose，確實打造出了諸如「SHINee Key的喘氣Ending」、「河成雲鞋子Ending」、「Super Junior金希澈瞳孔地震+忍笑Ending」等名場景，甚至衍生出了專有名詞「Ending精靈」。



아틸란티스 기범 엔딩요정 모음.zip pic.twitter.com/5ZdvexLf2T — 김기범 모먼트 (@KKBMOMENT) April 18, 2021

各大音樂節目播出後，節目組公開在網路上的Ending也幾乎都是個人鏡頭，哪怕是愛豆團也不例外。最近這一潮流引起了很多愛豆粉的不滿，表示：「隨著Ending精靈的流行，很多Ending抓拍的都是特定成員，對其他成員來說不公平」、「看多了就視覺疲勞」、「想要截一個完整體的Ending真的是太難了」、「 我懷念以前合體Ending的時代」、「有些特定的成員Ending抓拍的時間要比其他人久很多，太負擔了」等。



아이돌 엔딩 요정 없애고 단체 엔딩으로 돌아가길 바라는 달글 (링크에 더있어요) https://t.co/ZuT6UmE6pd pic.twitter.com/R7yrkNWhMk — 이슈를 메워야 (@instiz) March 20, 2022

團體Ending VS 個人Ending，你會怎麼選擇呢？

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究