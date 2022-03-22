【K社韩文小百科】汉江公园的「炸鸡配啤酒」可能成为历史！民调过半数赞成划入禁酒区域，违者罚款10万

每搭配假日都有很多首尔人约上三两好友在汉江公园的草地上野餐，享受炸鸡配啤酒的惬意时光，就连外国人赴韩旅游也会打卡这一行程。 但这一著名风景很可能将成为历史。

首尔市本月17日宣布修订《关於建设健全饮酒文化的条例》，为指定禁酒区域提供法律依据。根据新的修订案，首尔市长有权将学校、政府办公楼、都市公园、大众交通设施、儿童游乐设施、青少年活动设施等指定为「禁酒区域」（금주구역），或限定可以饮酒的时间段和具体范围，违法饮酒者将处以10万韩元罚金。



首尔市目前没有完全禁酒的区域，只有将都市公园、儿童游乐园及其他市长认为有必要的地方指定为「饮酒清净地区」（음주청정지역），对因为饮酒造成噪音和异味的人处以10万韩元以内的罚金，但因为没有禁止饮酒行为本身而被批评缺乏实际效力。

除了防疫方面的考量，去年4月底医大生孙正民（音）在汉江公园饮酒后溺亡的事件，也令舆论要求汉江公园内禁酒的声音越来越高。 当时首尔市就曾试图把汉江公园指定为禁酒区域，但受到部份市民反对称是「过度的饮酒管制」，因而作罢。



根据首尔市对1000名民众的线上调查结果，支持汉江公园禁酒的市民明显超过半数。 去年5月三育大学为保健福祉部做的《公共场所禁酒区域指定・运营管理方针的开发研究》中也提到，1000名调查参与者中76.3%都赞成在公共场所限制饮酒。

因为仍然存在反对声音，首尔市表示不会立即执行，会与汉江公园周边商户和反对者进行讨论、给与充分的缓冲时间，通常为1年。 这一法案预计会在本月24日立法，6月1日地方选举之后由新的市议会进行议决。

很多韩国网友都对这一决定表示赞成，认为可以有效减少饮酒造成的垃圾、酒精恶臭和醉汉，也降低水边没有栏杆带来的潜在危险，虽然无法继续享受河景野餐十分遗憾，但确实是当下对大部分人有利的做法。



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