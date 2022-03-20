從《哲仁王后》到《社內相親》，薛仁雅連兩部表現都超搶眼！她曾是偶像練習生、真實性格超圈粉！

1996年出生的薛仁雅，國二就進入演藝公司成為偶像練習生，雖然她夢想成為演員，但公司建議先當歌手再轉戰演員會比較快，聽了也覺得當歌手可以演戲，當演員會唱歌沒什麼不好，便開始練習生生涯。

雖然度過3年9個月的練習生生活，但薛仁雅曾表示並不感到遺憾，因為忙內的生活經歷讓變得很有眼力見兒，這段時間學到的歌曲、舞蹈和演技等，都對自己很有幫助。



而薛仁雅在2015年以演員身份出道，在《製作人的那些事》作為 Cindy （IU 飾）的黑粉出現；之後陸續出演《獄中花》、《大力女子都奉順》和《學校2017》等配角。



近年，她在《青春紀錄》裡飾演朴寶劍前女友「鄭智雅」，在《哲仁王后》則飾演因愛而黑化的女二「趙花真」，雖然是壞女人，但精湛演技獲得大眾好評，也讓她的知名度大大提升。接著就是最新的《社內相親》，飾演申夏莉（金世正 飾）的好友、車成勳（金旻奎 飾）的鄰居「陳映書」，自然生動的搞笑演技，再次獲得觀眾喜愛。



出道至今薛仁雅也出演過不少綜藝，像是《Running man》、《叢林的法則》、《Happy Together4》等，她擁著超強的綜藝感，更展現了爽朗又大方的個性，應該有不少觀眾是看綜藝被圈粉吧 XD（有追《社內相親》的朋友，也可以去看花絮，私下真的超級可愛～）



她也常常通過 IG 和粉絲們分享日常生活，像是帶著狗狗們出遊、學滑板、健身、自彈自唱等等，喜歡她的朋友，記得追蹤起來噢！

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