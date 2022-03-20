从《哲仁王后》到《社内相亲》，薛仁雅连两部表现都超抢眼！她曾是偶像练习生、真实性格超圈粉！

1996年出生的薛仁雅，国二就进入演艺公司成为偶像练习生，虽然她梦想成为演员，但公司建议先当歌手再转战演员会比较快，听了也觉得当歌手可以演戏，当演员会唱歌没什么不好，便开始练习生生涯。

虽然度过3年9个月的练习生生活，但薛仁雅曾表示并不感到遗憾，因为忙内的生活经历让变得很有眼力见儿，这段时间学到的歌曲、舞蹈和演技等，都对自己很有帮助。



而薛仁雅在2015年以演员身份出道，在《制作人的那些事》作为 Cindy （IU 饰）的黑粉出现；之后陆续出演《狱中花》、《大力女子都奉顺》和《学校2017》等配角。



近年，她在《青春纪录》里饰演朴宝剑前女友「郑智雅」，在《哲仁王后》则饰演因爱而黑化的女二「赵花真」，虽然是坏女人，但精湛演技获得大众好评，也让她的知名度大大提升。接著就是最新的《社内相亲》，饰演申夏莉（金世正 饰）的好友、车成勋（金旻奎 饰）的邻居「陈映书」，自然生动的搞笑演技，再次获得观众喜爱。



出道至今薛仁雅也出演过不少综艺，像是《Running man》、《丛林的法则》、《Happy Together4》等，她拥著超强的综艺感，更展现了爽朗又大方的个性，应该有不少观众是看综艺被圈粉吧 XD（有追《社内相亲》的朋友，也可以去看花絮，私下真的超级可爱～）



她也常常通过 IG 和粉丝们分享日常生活，像是带著狗狗们出游、学滑板、健身、自弹自唱等等，喜欢她的朋友，记得追踪起来噢！

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