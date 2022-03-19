「能稍微喜歡我嗎？」《偶然成為社長2》趙寅成慘遭國三妹妹打槍：「我喜歡Super Junior」

《偶然成為社長2》只有BBS沒有Super Junior啊～話說SJ出道的時候妹妹還沒出生吧～SJ果然還是有低齡新粉^^

《偶然成為社長2》17日播出的第5集出現了相當有趣的一幕，我們長腿美男社長趙寅成竟然被國三小妹妹打槍（拒絕）。

趙社長一如往常和客人聊談天，和一個國三妹妹以及她的父親、姑丈聊起來。妹妹說自己和爸爸兩人來姑姑家玩，不過媽媽沒有一同前來非常可惜，並對趙寅成說：「媽媽很喜歡您。」



趙寅成回應：「真的嗎？」但嘆道：「喜歡我的人都不會出現，都是誰的媽媽、誰的朋友……」接著撇了撇頭撩了一下妹妹：「能稍微喜歡喜歡我嗎？」



結果妹妹一臉為難的說：「對不起，我已經有喜歡的……Super Junior。」趙寅成也只能拍掌笑了笑：「這裡沒有Super Junior啊……知道了，你是不是太誠實了？」



看完此集後，推特一些網友們覺得趙寅成與妹妹這段互動太可愛，也有E.L.F.（Super Junior粉絲）驕傲的認為妹妹做得好、和自己一樣為所愛堅持。而妹妹的年紀亦引發一些討論，因為妹妹可能才15歲，Super Junior早在她出生前就出道了。Super Junior雖然出道17年了，仍然會吸引低齡粉絲，此事假不得啊！

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