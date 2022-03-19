說好的溫柔體貼白易辰呢！《二十五，二十一》今晚搶先看南柱赫爆打金泰梨額頭：這就是你口中的愛嗎～

【最新劇照】小編提問：曖昧期間的男女之間如果遊戲輸了，大家喜歡對方認真懲罰？還是應該下手輕一點呢？

tvN 熱門韓劇《二十五，二十一》公開了今晚EP.11的搶先看影片，延續著海邊旅行的浪漫場景，白易辰（南柱赫 飾）與羅希度（金泰梨 飾）玩著小遊戲打鬧，卻因為白易辰下手太重而惹怒了羅希度。

▼搶先看中，羅希度玩遊戲輸給白易辰，可憐兮兮地看著他問：「你真的要打我嗎？」白易辰回覆：「當然要認真打啊，這可是遊戲。」羅希度：「好啊！你打啊，上次我受了點傷就要我去醫院，現在卻…」



結果真的爆打，還超大力！XDDD 羅希度摀著額頭無奈地問：「居然真的打了，怎麼忍心，這就是你口中的愛嗎？」白易辰得意地回：「那就再一局吧！再一局～」羅希度踢翻貝殼說：「真是無語。」轉頭就走



▼向右滑（第二篇）有被打的後續～XD 白易辰讓羅希度也回打他一下，但運動選手的回擊，想必是非常殘忍，期待正式的播出。（會看到有熊貓眼的黑易辰嗎？）

▼此外，最新劇照中兩人穿上校服回到廣播社，白易辰前輩的帥氣模樣，讓羅希度瞬間變成了少女粉絲～這一段的搞笑演技劇組也表示可以好好期待一下！



▼10代青少年最後的試煉－大考，羅希度與文智雄（崔顯旭 飾）肩並肩踏入考場，好友們目送他們進去。



▼EP.11預告「實現校園情侶的願望」，今晚21:10播出：



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