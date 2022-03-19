「能稍微喜欢我吗？」《偶然成为社长2》赵寅成惨遭国三妹妹打枪：「我喜欢Super Junior」

《偶然成为社长2》只有BBS没有Super Junior啊～话说SJ出道的时候妹妹还没出生吧～SJ果然还是有低龄新粉^^

《偶然成为社长2》17日播出的第5集出现了相当有趣的一幕，我们长腿美男社长赵寅成竟然被国三小妹妹打枪（拒绝）。

赵社长一如往常和客人聊谈天，和一个国三妹妹以及她的父亲、姑丈聊起来。妹妹说自己和爸爸两人来姑姑家玩，不过妈妈没有一同前来非常可惜，并对赵寅成说：「妈妈很喜欢您。」



赵寅成回应：「真的吗？」但叹道：「喜欢我的人都不会出现，都是谁的妈妈、谁的朋友……」接著撇了撇头撩了一下妹妹：「能稍微喜欢喜欢我吗？」



结果妹妹一脸为难的说：「对不起，我已经有喜欢的……Super Junior。」赵寅成也只能拍掌笑了笑：「这里没有Super Junior啊……知道了，你是不是太诚实了？」



看完此集后，推特一些网友们觉得赵寅成与妹妹这段互动太可爱，也有E.L.F.（Super Junior粉丝）骄傲的认为妹妹做得好、和自己一样为所爱坚持。而妹妹的年纪亦引发一些讨论，因为妹妹可能才15岁，Super Junior早在她出生前就出道了。Super Junior虽然出道17年了，仍然会吸引低龄粉丝，此事假不得啊！

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