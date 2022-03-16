《社內相親》收視突破10％！姜泰武對申夏莉喊「親愛的」心動結尾，車成勳＆陳映書的進度直接超車（EP.6）

（有雷）SBS新劇《社內相親》第6集全國收視為10.1%、首都圈收視為10.5%、最高瞬間達到12.3%。（可以期待收視公約了啊！！）

姜泰武（安孝燮 飾）沒有預熱階段就前來的告白計劃突然受阻。申夏莉（金世正 飾）誤以爲生氣的姜泰武要解僱自己，她甚至準備了簡報，陳述自己是多麽有能力的職員：「你要一時的報復心，將我趕出公司嗎？」這讓姜泰武驚慌失措。



因爲只把自己當作社長的申夏莉，姜泰武受到很大的衝擊。接著以工作爲藉口叫來申夏莉，計劃再次約會，姜泰武租下整個影廳，但是...發生意想不到的事情，在電影院見到呂部長（金賢淑 飾）和季次長（任基鴻 飾）。被職員們發現後，申夏莉猛打姜泰武將他趕出去，姜泰武也嚐到爬出電影院的屈辱 XD



雖然工作做得完美，但對愛情卻不熟練，姜泰武焦急地探索申夏莉的SNS，重新制定約會計劃。到了束草後，申夏莉還說：「我來開車吧！我怎麼能讓社長開車載我。」抓著方向盤，展現「努力工作職員」的樣子，不過...姜泰武的計劃依舊成功，把在申夏莉的SNS上看到的漢堡快餐車叫到海邊，兩人互相了解對方，變得更親近。



小時候因爲父母的事故受到心理創傷，因爲突如其來的雨讓姜泰武痛苦不堪，叫申夏莉在路邊下車。申夏莉淋著雨到酒店，並在那裡和朋友們見面， 之前申夏莉謊稱要和男朋友一起去旅行，這時...姜泰武走了過來叫著：「親愛的！」還介紹自己是申夏莉的男朋友，讓所有人心動不已。



陳映書（薛仁雅 飾）因為被偷拍事件，不敢在外面上廁所。車成勳（金旻奎 飾）看到她在等公車載了她，結果...陳映書因為尿急緊急下車。之後，兩人在食堂偶遇，車成勳：「我真的很想問妳，妳為什麼一直躲著我？」陳映書：「出那麼大的醜，有那個女人不會躲著對方？」陳映書離開食堂後車成勳追上，陳映書：「我數到三你就放手，不然我真的要越線囉！」陳映書最後親了車成勳，車成勳也回吻她，這對的進度直接超車啊！



第7集預告中，李民宇（宋元錫 飾）也問他們是怎麼開始交往的，姜泰武：「我第一次遇到像夏莉這樣的瘋子，所以覺得很新鮮。」姜泰武也對申夏莉說：「我是個討厭浪費時間的人，為什麼會花整個週末扮演妳的男朋友，妳真的不明白嗎？」而車成勳、陳映書又有了更近一步的發展....

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