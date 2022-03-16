少女時代有望年內回歸！太妍線上見面會含蓄暗示：「也許今年就會看到哦！」

時隔4年多的回歸，真的要實現了嗎？！#少女時代

太妍昨晚為正規三輯《INVU》舉辦線上粉絲見面會，和一名海外粉絲的對話引起網友關注！這位粉絲用韓語問道：「今年是少女時代出道15周年，能不能看到回歸呢？ 」太妍回答：「也許能看到哦。 」粉絲激動：「真的嗎？ 我會期待的！」太妍：「請多多期待！」



因為太妍是不會講空話的類型，所以此言一出很多粉絲都開始期待：「哇~已經開始心跳加速了！」、「看表情都已經很真」、「太妍如果不確定的話是不會講的耶，大發」、「從Taenggu口中講出來已經是game over」、「 外國粉絲的發音好好啊」、「拜託開演唱會吧」、「知道了，我會像狗一樣工作的」。

此外，2007年出道的少女時代上一次以完整體發行專輯是2017年8月的《Holiday Night》，距離現在已經4年半多！成員中Tiffany、秀英和徐玄和SM的合約結束已經簽約別家公司，在演員等領域展開活動。 再次看到8人合體真是太令人期待了！



先來回顧一下少女時代的經典歌曲和舞台吧：



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