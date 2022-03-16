《社内相亲》收视突破10％！姜泰武对申夏莉喊「亲爱的」心动结尾，车成勋＆陈映书的进度直接超车（EP.6）

（有雷）SBS新剧《社内相亲》第6集全国收视为10.1%、首都圈收视为10.5%、最高瞬间达到12.3%。（可以期待收视公约了啊！！）

姜泰武（安孝燮 饰）没有预热阶段就前来的告白计划突然受阻。申夏莉（金世正 饰）误以爲生气的姜泰武要解雇自己，她甚至准备了简报，陈述自己是多麽有能力的职员：「你要一时的报复心，将我赶出公司吗？」这让姜泰武惊慌失措。



因爲只把自己当作社长的申夏莉，姜泰武受到很大的冲击。接著以工作爲藉口叫来申夏莉，计划再次约会，姜泰武租下整个影厅，但是...发生意想不到的事情，在电影院见到吕部长（金贤淑 饰）和季次长（任基鸿 饰）。被职员们发现后，申夏莉猛打姜泰武将他赶出去，姜泰武也尝到爬出电影院的屈辱 XD



虽然工作做得完美，但对爱情却不熟练，姜泰武焦急地探索申夏莉的SNS，重新制定约会计划。到了束草后，申夏莉还说：「我来开车吧！我怎么能让社长开车载我。」抓著方向盘，展现「努力工作职员」的样子，不过...姜泰武的计划依旧成功，把在申夏莉的SNS上看到的汉堡快餐车叫到海边，两人互相了解对方，变得更亲近。



小时候因爲父母的事故受到心理创伤，因爲突如其来的雨让姜泰武痛苦不堪，叫申夏莉在路边下车。申夏莉淋著雨到酒店，并在那里和朋友们见面， 之前申夏莉谎称要和男朋友一起去旅行，这时...姜泰武走了过来叫著：「亲爱的！」还介绍自己是申夏莉的男朋友，让所有人心动不已。



陈映书（薛仁雅 饰）因为被偷拍事件，不敢在外面上厕所。车成勋（金旻奎 饰）看到她在等公车载了她，结果...陈映书因为尿急紧急下车。之后，两人在食堂偶遇，车成勋：「我真的很想问你，你为什么一直躲著我？」陈映书：「出那么大的丑，有那个女人不会躲著对方？」陈映书离开食堂后车成勋追上，陈映书：「我数到三你就放手，不然我真的要越线罗！」陈映书最后亲了车成勋，车成勋也回吻她，这对的进度直接超车啊！



第7集预告中，李民宇（宋元锡 饰）也问他们是怎么开始交往的，姜泰武：「我第一次遇到像夏莉这样的疯子，所以觉得很新鲜。」姜泰武也对申夏莉说：「我是个讨厌浪费时间的人，为什么会花整个周末扮演你的男朋友，你真的不明白吗？」而车成勋、陈映书又有了更近一步的发展....

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