時隔4年回歸！BIGBANG 已完成新曲 MV 拍攝，YG：「回歸準備很順利，詳細事項將在近期公佈」

今日（16日），YG 娛樂表示：「最近 BIGBANG（G-Dragon、太陽、T.O.P、大聲）結束新曲MV的拍攝。」

新曲的歌名、發行日程等還蒙著一層神祕面紗，但是 MV 實際上準備回歸的最後階段，他們的回歸似乎指日可待。YG 娛樂也提到：「BIGBANG 的回歸準備正在順利進行中，新曲的發行日等詳細事項將在近期公佈。」



之前 YG 娛樂曾表示 BIGBANG 將在今年春天發表新曲。特別的是，這也是 BIGBANG 繼2018年3月發行單曲《花路》（Flower Road）後，時隔4年再次發表新曲，當時歌詞中唱到：「這不是我們的最後一次，等到花開之時，我們一定要再見」、「想念的話就回來吧」、「就在原地等我」等，BIGBANG 遵守與粉絲們的約定，花開時再相見。

BIGBANG 在2006年出道，今年迎來出道第17年，期間推出《謊言》、《最後的問候》、《一天一天》、《FANTASTIC BABY》、《BANG BANG BANG》等無數全球熱門歌曲。2017年開始，T.O.P、G-Dragon、太陽、大聲依序入伍，度過長達4年的空白期。因此，這次的回歸，粉絲們的期待和響應將會非常熱烈。



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