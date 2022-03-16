少女时代有望年内回归！太妍线上见面会含蓄暗示：「也许今年就会看到哦！」

时隔4年多的回归，真的要实现了吗？！#少女时代

太妍昨晚为正规三辑《INVU》举办线上粉丝见面会，和一名海外粉丝的对话引起网友关注！这位粉丝用韩语问道：「今年是少女时代出道15周年，能不能看到回归呢？ 」太妍回答：「也许能看到哦。 」粉丝激动：「真的吗？ 我会期待的！」太妍：「请多多期待！」



因为太妍是不会讲空话的类型，所以此言一出很多粉丝都开始期待：「哇~已经开始心跳加速了！」、「看表情都已经很真」、「太妍如果不确定的话是不会讲的耶，大发」、「从Taenggu口中讲出来已经是game over」、「 外国粉丝的发音好好啊」、「拜托开演唱会吧」、「知道了，我会像狗一样工作的」。

此外，2007年出道的少女时代上一次以完整体发行专辑是2017年8月的《Holiday Night》，距离现在已经4年半多！成员中Tiffany、秀英和徐玄和SM的合约结束已经签约别家公司，在演员等领域展开活动。 再次看到8人合体真是太令人期待了！



先来回顾一下少女时代的经典歌曲和舞台吧：



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