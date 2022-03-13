金泰梨＆南柱赫《二十五，二十一》第9集「超心動結尾」引發熱烈討論！網友：「白易辰真的有罪」

由金泰梨、南柱赫主演的《二十五，二十一》13日播出第9集，全國收視10.6%、首都圈收視12%。

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這集尾聲中，白易辰（南柱赫 飾）在送羅希度（金泰梨 飾）去醫院的路上，發現了一到大彩虹。與因彩虹而高興的羅希度不同，白易辰則擔心羅希度的腳踝還好，在羅希度的催促下，白易辰最終看著彩虹變得很舒服，說著：「妳總是有本事引領我前往正確的方向。」並提到亞運會時去接受裁判採訪的故事，並說：「妳總是把我帶到正確方向和美好的地方。」



微笑著說那是自己認為的關係定義彩虹的羅希度，並讓白易辰給出答案。結果...白易辰直截了當地表白：「愛情！是愛情！我正在著妳，羅希度！我不需要...彩虹。」被嚇到的羅希度和溫暖地看著她的白易辰，讓人心動不已。



這集播出後，在韓網引發熱烈討論，網友們表示：「一秒都沒有苦惱，馬上告白了呢」、「南柱赫的人生場面出現了！瘋了 瘋了」 、「白易辰真的有罪，告白的時候一直笑著」、「左邊的臉蛋更漂亮？真的有罪」、「這是世界上令人心跳加速的告白」、「是啊 這就是愛情ㅠㅠ」、「看著南柱赫一直笑，顴骨太疼了」等等。

公開今晚（13日）將播出的第10集先公開影片中，是五個人一起去海邊玩。白易辰問羅希度：「修學旅行怎麼樣？」羅希度則表示這個更有趣，白易辰：「不是...修學旅行更有趣！」羅希度：「那裡不是沒有你嘛～」兩人也貼得太近，期待今晚的播出啊 XD

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