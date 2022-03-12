真情侶在劇中不演一對！《我們的藍調》韓志旼＆金宇彬CP預告公開：海女與船長的甜蜜羅曼史！

tvN新劇《我們的藍調》由李秉憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、金惠子、高斗心、嚴正化、朴智煥、崔英俊、裴賢聖、盧允書和兒童演員奇昭侑主演。

由多個故事組成的多段式劇集，以溫暖的濟州和冰冷的大海爲背景，講述每個人物酸甜苦澀的人生故事。



第3版預告的主人公是韓志旼、金宇彬，預告了濟州海女和船長的羅曼史。劇中，韓志旼飾演從陸地來到濟州島的新手海女「李英玉」，性格開朗活潑，卻被許多謠言所追隨；金宇彬飾演天性清澈溫暖的船長「朴正俊」。



對於「兩人是什麼關係」的提問，韓志旼回答說：「船長和海女關係。」接著金宇彬聽到韓志旼明朗的問候：「嘿，船長！」 看著這樣的韓志旼，金宇彬流露出陷入愛情的眼神。



但是...看似開朗、隨和的韓志旼卻被描述成懷著不可言喻的祕密，有著各種傳聞的人一樣。與以往不同，表情嚴肅的韓志旼散發出不尋常的氛圍，持續收到「想你」的疑問訊息。金宇彬獨自苦惱：「與這個男人那個男人都交往過的女人，我真的可以愛她嗎？」但苦惱似乎並沒有持續多久，當韓志旼問是否已經決定好答案時，他明確地回答：「是！」



（延伸閱讀：《沒關係，是愛情啊》盧熙京編劇新作！《我們的藍調》第二版預告公開：李秉憲＆申敏兒組CP登場！）

另外，《我們的藍調》由擅長創作充滿人情味作品的盧熙京編劇執筆，這也是他和金圭泰導演繼《他們的世界》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》、《Live》等劇後再度合作。而《我們的藍調》確定在4月9日播出。

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