台灣歌手韋禮安親自上陣！電影月老主題曲《如果可以》居然推出韓文版：根本是語言天才～

其實聽到後面有點日文歌的 FU～XD，韋禮安完全不懂韓文能唱成這樣真的很屌。（大拇指）

你可能沒看過電影《月老》，但一定有聽過韋禮安為他唱的主題曲《如果可以》，剛推出時小編真的超愛，畢竟韋禮安創作的歌曲真的都情緒飽滿又引發共鳴，加上他卓越又獨具特色的唱腔，歌不紅都不行。



電影《月老》在韓國的2月初有上映，台灣電影在韓國有一定的忠實粉絲，這首歌也相對受到關注。

▼票房破億愛情奇幻電影《月老》4月2日將在Disney+精彩上線。



沒想到居然推出韓文版讓粉絲們超級驚喜，完全不會韓文的韋禮安展現了超強的語言天份，除了自己用英文拼音錄製，還請來老師幫忙正音，更分享了錄音的6小時真的像是地獄一般，非常難！



▼電影《月老》主題曲《如果可以》（만약）韓文版：



影片底下的韓文留言：「大發！真的好喜歡，謝謝你用韓文來唱」、「很喜歡這首歌，每天都在聽，感謝你用韓文唱出來」、「你是韓國人嗎？你的韓語感覺比很多韓國歌手還要好哈哈哈」、「韓文版也很棒，我好喜歡」、「唱成韓文版真的太有心了」、「在練歌房可以用韓文唱了，謝謝」、「電影我看了兩遍，也好喜歡這首歌，謝謝你唱了韓文的版本」



小編第一次聽覺得他真的很厲害，但後面越聽越有日文歌的感覺，感覺他可以挑戰日文版，應該會很適合喔！大家覺得如何呢？

▼《如果可以》目前也已經突破4000萬觀看人次：



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