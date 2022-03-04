《沒關係，是愛情啊》盧熙京編劇新作！《我們的藍調》第二版預告公開：李秉憲＆申敏兒組CP登場！

tvN新劇《我們的藍調》以溫暖生動的濟州、冰冷嚴酷的大海為背景，以短片形式講述各種人物的人生故事，是一部站在人生的末尾、頂峰或開端的所有人甜蜜而又苦澀人生的電視劇。

共有14名主演陣容，從李秉憲到申敏兒，車勝元，李姃垠，韓志旼，金宇彬，金惠子，高斗心，嚴正化，朴智煥，崔英俊，裴賢聖，盧允書，還有兒童演員奇昭侑。 聚集了全世界的演員們，描繪了以濟州島五日場為背景的平凡人的生活，他們因家庭、鄰居、朋友關係等交織在一起，各自展開各自的故事。



此前公開短短的23秒預告，已經引發熱烈討論。網友們紛紛表示：「這個組合，不能不看」、「哇 看到預告好期待啊」、「是一個電視劇都能出現的陣容嗎」、「製作發表會就會像頒獎典禮現場」、「看到編劇之前的作品，應該就是治癒本身吧」等等。



今日（4日）公開以李秉憲、申敏兒為主的預告。劇中，李炳憲飾演濟州島出生的卡車雜貨商「李東錫」；申敏兒飾演帶著故事來到濟州的「閔善雅」並過去鄰家哥哥李東錫相遇。預告中，李炳憲：「既然知道了，連招呼都沒有打，這麼沒禮貌？」申敏兒說道就這麼活下來了，李炳憲則怒喊：「和妳在一起一點都沒有用的傢伙，到底為什麼那樣？」這也是他們繼《美麗的日子》、《甜蜜人生》後第三次合作！





另外，《我們的藍調》是金圭泰導演，盧熙京編劇繼《Live》、《那年冬天風在吹》、《沒關係，是愛情啊》等劇之後再次合作，這幾部真的都是經典中的經典！而《我們的藍調》確定在4月9日播出。

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