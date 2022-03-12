真情侣在剧中不演一对！《我们的蓝调》韩志旼＆金宇彬CP预告公开：海女与船长的甜蜜罗曼史！

tvN新剧《我们的蓝调》由李秉宪、申敏儿、车胜元、李姃垠、韩志旼、金宇彬、金惠子、高斗心、严正化、朴智焕、崔英俊、裴贤圣、卢允书和儿童演员奇昭侑主演。

由多个故事组成的多段式剧集，以温暖的济州和冰冷的大海爲背景，讲述每个人物酸甜苦涩的人生故事。



第3版预告的主人公是韩志旼、金宇彬，预告了济州海女和船长的罗曼史。剧中，韩志旼饰演从陆地来到济州岛的新手海女「李英玉」，性格开朗活泼，却被许多谣言所追随；金宇彬饰演天性清澈温暖的船长「朴正俊」。



对於「两人是什么关系」的提问，韩志旼回答说：「船长和海女关系。」接著金宇彬听到韩志旼明朗的问候：「嘿，船长！」 看著这样的韩志旼，金宇彬流露出陷入爱情的眼神。



但是...看似开朗、随和的韩志旼却被描述成怀著不可言喻的秘密，有著各种传闻的人一样。与以往不同，表情严肃的韩志旼散发出不寻常的氛围，持续收到「想你」的疑问讯息。金宇彬独自苦恼：「与这个男人那个男人都交往过的女人，我真的可以爱她吗？」但苦恼似乎并没有持续多久，当韩志旼问是否已经决定好答案时，他明确地回答：「是！」



（延伸阅读：《没关系，是爱情啊》卢熙京编剧新作！《我们的蓝调》第二版预告公开：李秉宪＆申敏儿组CP登场！）

另外，《我们的蓝调》由擅长创作充满人情味作品的卢熙京编剧执笔，这也是他和金圭泰导演继《他们的世界》、《那年冬天风在吹》、《没关系，是爱情啊》、《Live》等剧后再度合作。而《我们的蓝调》确定在4月9日播出。

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