申敏兒跟金宇彬同框卻不是CP！4月9日首播《我們的藍調》公開14人大團體海報

由盧熙京作家所編寫，為所有人的人生應援的《我們的藍調》，找來了一群亮眼的神仙組合演員，因此從開播前就備受矚目，終於定檔即將在4月9日首播！

即將在4月9日首播的tvN新電視劇《我們的藍調》，預告將擁有充滿人情味的故事，由擅長寫人性故事的盧熙京作家與金圭泰導演共同合作，加上這些特級演員們包含李炳憲、申敏兒、金宇彬、韓智旼、車勝元、李姃垠、金慧子、高斗心、嚴正化等共同演出，兩版海報中，他們分別坐在陽光下望向不同的方向，似乎在為什麼應援加油，歡欣鼓舞的感覺。



除了海報上所有演員們的表情都微笑著，甚至有著加油的動作與神情，搭配海報上的文字寫著：「活著的我們所有人都要幸福！」令人還未收看就已感受到暖暖的溫度。《我們的藍調》是一部為所有無論在生命的盡頭或是頂點、站在起跑線的所有人又甜蜜又苦澀的人生應援的電視劇作品，在充滿溫暖的濟州島，以大海為背景，講述著各式各樣的人生故事，而海報中的十四位演員也將因各種不同關係而產生交錯。

這些演員們就像大家的鄰居一樣，訴說著發生在我們生活中的溫暖故事。《我們的藍調》即將於4月9日晚間首播。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞