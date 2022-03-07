韓韶禧母親以女兒名義詐欺被起訴！公司回應：「不會替母親還債，以免出現更多受害者」

因為同樣的事發生過不止一次兩次，韓韶禧這次宣佈沒有替母親還債的計劃，希望從源頭上避免更多受害者出現。

本月2日有報導稱知名藝人母親因涉嫌詐欺遭到起訴：2018年從熟人手裡借錢8500萬、許諾每個月返還200萬利息，但連本帶利全都沒還有還給受害者。

昨日娛樂記者兼Youtuber李鎮浩更新影片稱該藝人就是演員韓韶禧，而且因為母親申某使用的是韓韶禧名義的帳戶，所以韓韶禧也因違反電子金融交易法一併被告。李鎮浩公開了採訪申某的錄音，申某表示該銀行帳戶是在韓韶禧尚未成年時開通的，借錢不還是自己的問題，會自己想辦法償還。



今日韓韶禧公司就此事發佈聲明：「該帳戶是申某在韓韶禧未成年時私自開通的，用來在韓韶禧不知情的狀況下借錢。 」

據悉申某還曾偽造文書、發生過好幾次類似事件，均通過民事訴訟證實與韓韶禧無關。 去年4月8日蔚山地方法院宣判：「雖然以韓韶禧名義的帳戶借錢，但難以認為韓韶禧有債務連帶責任，沒有相關證據。 」



所屬社稱韓韶禧無法與母親斷絕關係，但也不希望出現更多受害者，為了從源頭上杜絕利用女兒名人身份的詐欺行為再次發生，韓韶禧透過聲明表示「完全沒有為相關債務負責的計畫」：「對蒙受損失的人深感抱歉，但仍然決定要以強硬措施杜絕同樣的事再次發生。 」

這不是韓韶禧第一次和母親產生糾紛，2020年「債too」期間就有過類似報導，當時韓韶禧po長文道歉：「20歲之後才知道母親的債務，作為子女在出道之前就盡力替母親還債。 出道後債權人告訴我母親以我的名字和活動作為盾牌借錢不還，金額達到了我無法負擔的程度。 以我年幼不成熟的判斷以為只有替她還錢才能解決問題，但卻因為我的過失產生了更多受害者，非常抱歉。 」



此外，韓韶禧和朴炯植主演的新劇《Sound Track#1》將在3月23日通過Disney+上架，和朴敘俊主演的奇幻年代劇《京城生物Creature》也已經在今年初開拍，上月底剛剛以19.5億韓元全款購入一間高級別墅。



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