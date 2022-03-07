申敏儿跟金宇彬同框却不是CP！4月9日首播《我们的蓝调》公开14人大团体海报

由卢熙京作家所编写，为所有人的人生应援的《我们的蓝调》，找来了一群亮眼的神仙组合演员，因此从开播前就备受瞩目，终於定档即将在4月9日首播！

即将在4月9日首播的tvN新电视剧《我们的蓝调》，预告将拥有充满人情味的故事，由擅长写人性故事的卢熙京作家与金圭泰导演共同合作，加上这些特级演员们包含李炳宪、申敏儿、金宇彬、韩智旼、车胜元、李姃垠、金慧子、高斗心、严正化等共同演出，两版海报中，他们分别坐在阳光下望向不同的方向，似乎在为什么应援加油，欢欣鼓舞的感觉。



除了海报上所有演员们的表情都微笑著，甚至有著加油的动作与神情，搭配海报上的文字写著：「活著的我们所有人都要幸福！」令人还未收看就已感受到暖暖的温度。《我们的蓝调》是一部为所有无论在生命的尽头或是顶点、站在起跑线的所有人又甜蜜又苦涩的人生应援的电视剧作品，在充满温暖的济州岛，以大海为背景，讲述著各式各样的人生故事，而海报中的十四位演员也将因各种不同关系而产生交错。

这些演员们就像大家的邻居一样，诉说著发生在我们生活中的温暖故事。《我们的蓝调》即将於4月9日晚间首播。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻