《社內相親》第3集先公開影片＆劇照！姜泰武＆申夏莉正式開始契約戀愛，還與爺爺見面了！

今日（7日）播出的《社內相親》第3集中，姜泰武（安孝燮 飾）和申夏莉（金世正 飾）將開始合約戀愛。

因相親而疲憊不堪的姜泰武（安孝燮 飾）向「假相親女」申金熙（申夏莉的假名字）提議進行契約戀愛，他欺騙爺爺姜多古（李德華 飾）說自己有愛人，想從「相親的地獄」中逃脫出來。



第3集的先公開影片，姜泰武、申夏莉為了完美地偽裝戀人關係而開始造假。姜泰武提問：「如果下下週六，爺爺說要見面時，申金熙你該怎麼回答？」申夏莉回答長輩說要見面，沒有什麼拒約的理由，馬上被姜泰武「叮」，姜泰武：「拒絕才是答案，那天是我們交往一週的日子，這種日子不次戀人之間自己過的嗎？」之後，申夏莉提問：「我們第一次見面的時候，我穿了什麼衣服？」姜泰武則說設定裡沒有的東西，我該如何記住，申夏莉：「叮！肯定要記住啊，歷史性的首次相遇。」



公開的劇照中，姜泰武和申夏莉一起見了爺爺。之前在姜泰武面前展開「瘋孩子」形象的申夏莉，這次在會長面前成爲姜泰武的「假戀人」申金熙，看似緊張且露出尷尬笑容的申夏莉究竟能否做好？而爺爺見到準孫媳婦申金熙的第一印象是？兩人對於爺爺意想不到的提問攻擊，是否能順利完成情侶演技，令人好奇！



製作組表示：「不得不參與姜泰武計劃的申夏莉，仔仔細細地了解了姜泰武。希望大家期待兩人更加親近的第3集，以及安孝燮、金世正、李德華默契度發光的場面。」期待今晚的播出！！

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