《二十五，二十一》收視破10%刷新自身紀錄啦！羅希度察覺對白易辰的心意後，劇情神展開XD（EP.8）

恭喜《二十五，二十一》啦！太值得了！P.S.這集好歡樂～XDD

《二十五，二十一》昨晚播出了第8集，女主角羅希度（金泰梨 飾）開始察覺自己對白易辰（南柱赫 飾）有種奇妙心理。此集描述了小女生情竇初開的模樣，也許是酸甜又搞笑的內容，讓全韓平均收視一舉突破10%門檻來到了10.9%，瞬間最高收視率達12.7%，成績亮眼。



（關於第8集情節，以下劇透）



羅希度在聽見白易辰對「多恩」的告白之後，對白易辰的心理與態度悄悄變化。羅希度會在意白易辰的「前女友們」，還會在乎白易辰怎麼看自己。最搞笑的莫過於，羅希度幫忙白易辰搬家時玩起健身用具，因為不想被白易辰看見自己滿臉通紅的糗樣，竟然一時鬆手把人家租屋的玻璃窗打破。白易辰為避免羅希度受傷將她整個人抱起，這讓羅希度感受更奇怪了。



羅希度和高宥琳（苞娜 飾）都被懲戒停賽3個月，高宥琳還面臨家中經濟危機。羅希度撞見高宥琳失魂落魄的跳水驚愕不已，回家後和「糯米糕」聊到此事，同樣擁有傷心事的糯米糕提出見面請求。



羅希度某次巧遇白易辰，兩人一同吃冰淇淋。因為小意外，羅希度的臉上沾到了冰淇淋，白易辰玩興大起留了個「巧克力大痣」在她臉上，羅希度知情後氣憤不已。羅希度憤怒白易辰還把自己當小孩耍，她還自我解釋這樣的情緒是「嫉妒白易辰比自己優秀」，因為白易辰即便做錯了也能得到母親的稱讚。



聞及高宥琳要和網友見面，白易辰為了她的人身安全在旁守候。殊不知……高宥琳的網友就是羅希度，高宥琳直接逃跑，把攤子留給了白易辰。羅希度見白易辰，遲疑著往前之後向他告白：「我，要擁有你。」



下集預告，羅希度知道真相後很生氣，對著白易辰與高宥琳都沒有好臉色，不過在沉澱過後這樣子說：「我沒有因為妳是『糯米糕』而感到失望。」



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