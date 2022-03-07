韩韶禧母亲以女儿名义诈欺被起诉！公司回应：「不会替母亲还债，以免出现更多受害者」

因为同样的事发生过不止一次两次，韩韶禧这次宣布没有替母亲还债的计划，希望从源头上避免更多受害者出现。

本月2日有报导称知名艺人母亲因涉嫌诈欺遭到起诉：2018年从熟人手里借钱8500万、许诺每个月返还200万利息，但连本带利全都没还有还给受害者。

昨日娱乐记者兼Youtuber李镇浩更新影片称该艺人就是演员韩韶禧，而且因为母亲申某使用的是韩韶禧名义的帐户，所以韩韶禧也因违反电子金融交易法一并被告。李镇浩公开了采访申某的录音，申某表示该银行帐户是在韩韶禧尚未成年时开通的，借钱不还是自己的问题，会自己想办法偿还。



今日韩韶禧公司就此事发布声明：「该帐户是申某在韩韶禧未成年时私自开通的，用来在韩韶禧不知情的状况下借钱。 」

据悉申某还曾伪造文书、发生过好几次类似事件，均通过民事诉讼证实与韩韶禧无关。 去年4月8日蔚山地方法院宣判：「虽然以韩韶禧名义的帐户借钱，但难以认为韩韶禧有债务连带责任，没有相关证据。 」



所属社称韩韶禧无法与母亲断绝关系，但也不希望出现更多受害者，为了从源头上杜绝利用女儿名人身份的诈欺行为再次发生，韩韶禧透过声明表示「完全没有为相关债务负责的计画」：「对蒙受损失的人深感抱歉，但仍然决定要以强硬措施杜绝同样的事再次发生。 」

这不是韩韶禧第一次和母亲产生纠纷，2020年「债too」期间就有过类似报导，当时韩韶禧po长文道歉：「20岁之后才知道母亲的债务，作为子女在出道之前就尽力替母亲还债。 出道后债权人告诉我母亲以我的名字和活动作为盾牌借钱不还，金额达到了我无法负担的程度。 以我年幼不成熟的判断以为只有替她还钱才能解决问题，但却因为我的过失产生了更多受害者，非常抱歉。 」



此外，韩韶禧和朴炯植主演的新剧《Sound Track#1》将在3月23日通过Disney+上架，和朴叙俊主演的奇幻年代剧《京城生物Creature》也已经在今年初开拍，上月底刚刚以19.5亿韩元全款购入一间高级别墅。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻