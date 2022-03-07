《二十五，二十一》收视破10%刷新自身纪录啦！罗希度察觉对白易辰的心意后，剧情神展开XD（EP.8）

恭喜《二十五，二十一》啦！太值得了！P.S.这集好欢乐～XDD

《二十五，二十一》昨晚播出了第8集，女主角罗希度（金泰梨 饰）开始察觉自己对白易辰（南柱赫 饰）有种奇妙心理。此集描述了小女生情窦初开的模样，也许是酸甜又搞笑的内容，让全韩平均收视一举突破10%门槛来到了10.9%，瞬间最高收视率达12.7%，成绩亮眼。



（关於第8集情节，以下剧透）



罗希度在听见白易辰对「多恩」的告白之后，对白易辰的心理与态度悄悄变化。罗希度会在意白易辰的「前女友们」，还会在乎白易辰怎么看自己。最搞笑的莫过於，罗希度帮忙白易辰搬家时玩起健身用具，因为不想被白易辰看见自己满脸通红的糗样，竟然一时松手把人家租屋的玻璃窗打破。白易辰为避免罗希度受伤将她整个人抱起，这让罗希度感受更奇怪了。



罗希度和高宥琳（苞娜 饰）都被惩戒停赛3个月，高宥琳还面临家中经济危机。罗希度撞见高宥琳失魂落魄的跳水惊愕不已，回家后和「糯米糕」聊到此事，同样拥有伤心事的糯米糕提出见面请求。



罗希度某次巧遇白易辰，两人一同吃冰淇淋。因为小意外，罗希度的脸上沾到了冰淇淋，白易辰玩兴大起留了个「巧克力大痣」在她脸上，罗希度知情后气愤不已。罗希度愤怒白易辰还把自己当小孩耍，她还自我解释这样的情绪是「嫉妒白易辰比自己优秀」，因为白易辰即便做错了也能得到母亲的称赞。



闻及高宥琳要和网友见面，白易辰为了她的人身安全在旁守候。殊不知……高宥琳的网友就是罗希度，高宥琳直接逃跑，把摊子留给了白易辰。罗希度见白易辰，迟疑著往前之后向他告白：「我，要拥有你。」



下集预告，罗希度知道真相后很生气，对著白易辰与高宥琳都没有好脸色，不过在沉淀过后这样子说：「我没有因为你是『糯米糕』而感到失望。」



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