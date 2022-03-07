粗略一算每年能賺100億！《Running Man》劉在錫終於承認了：我很有錢！

「國民MC」劉在錫承認「我很有錢」。

劉在錫這次終於公開承認了自己很有錢。 上周播出的《Running Man》裡，成員們玩起了「選隊長遊戲」，如果能老實回答問題就能得到1分。 劉在錫接到的問題是「我很有錢」，他不假思索地回答：「我承認！」眾人又紛紛起哄說道：「那就說說到底有多少錢。 」嘉賓曹世鎬表示：「聽說差不多有《魷魚遊戲》的獎金（456億）那麼多。 」聽得劉在錫略顯慌張地回答：「要說那麼清楚嗎？？ 」 梁世燦反問：「如果哥去購物，看到喜歡的東西，能不能有『從這裡到那裡我全要了』的魄力？ 」 劉在錫老實回答：「那不行。 」金鍾國調侃道：「哥，你可以的，可以買Chanel，買一排都可以。 不過，我想知道你能不能一下子買下30輛跑車？ 」 劉在錫連忙表示：「我確實很有錢，是有錢人，如果不承認的話應該會被罵吧，但是也沒必要一下子買下30輛跑車吧。 」一旁的宋智孝聽了之後又追問：「想像一下給我們買跑車，一人一台。 」劉在錫思考了片刻之後稱：「不可能全買，我為什麼要給你們買跑車。 」



其實作為韓國綜藝界的頂流，劉在錫怎麼可能沒有錢呢？ 不含季播節目，他手握《Running Man》、《玩甚麼好呢》、《劉QUIZ ONE THE BLOCK》3個固定節目，且每檔節目都是招牌綜藝，之前就有韓媒透露他月收入有2.2億（韓幣，下同），年收入在27億以上，這還不算他的廣告代言，每個廣告代言費為6～8億。 去年，劉在錫又以100億的身價加盟了柳熙烈的經紀公司，這樣算起來大神一年的收入差的不多有100億，甚至更多。



吸金能力超強的劉在錫也很熱衷於慈善事業，經常為弱勢群體捐款，前不久就掏出1億捐助雪岳山的腳夫（挑山工）。

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