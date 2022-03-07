粗略一算每年能赚100亿！《Running Man》刘在锡终於承认了：我很有钱！

「国民MC」刘在锡承认「我很有钱」。

刘在锡这次终於公开承认了自己很有钱。 上周播出的《Running Man》里，成员们玩起了「选队长游戏」，如果能老实回答问题就能得到1分。 刘在锡接到的问题是「我很有钱」，他不假思索地回答：「我承认！」众人又纷纷起哄说道：「那就说说到底有多少钱。 」嘉宾曹世镐表示：「听说差不多有《鱿鱼游戏》的奖金（456亿）那么多。 」听得刘在锡略显慌张地回答：「要说那么清楚吗？？ 」 梁世灿反问：「如果哥去购物，看到喜欢的东西，能不能有『从这里到那里我全要了』的魄力？ 」 刘在锡老实回答：「那不行。 」金钟国调侃道：「哥，你可以的，可以买Chanel，买一排都可以。 不过，我想知道你能不能一下子买下30辆跑车？ 」 刘在锡连忙表示：「我确实很有钱，是有钱人，如果不承认的话应该会被骂吧，但是也没必要一下子买下30辆跑车吧。 」一旁的宋智孝听了之后又追问：「想像一下给我们买跑车，一人一台。 」刘在锡思考了片刻之后称：「不可能全买，我为什么要给你们买跑车。 」



其实作为韩国综艺界的顶流，刘在锡怎么可能没有钱呢？ 不含季播节目，他手握《Running Man》、《玩甚么好呢》、《刘QUIZ ONE THE BLOCK》3个固定节目，且每档节目都是招牌综艺，之前就有韩媒透露他月收入有2.2亿（韩币，下同），年收入在27亿以上，这还不算他的广告代言，每个广告代言费为6～8亿。 去年，刘在锡又以100亿的身价加盟了柳熙烈的经纪公司，这样算起来大神一年的收入差的不多有100亿，甚至更多。



吸金能力超强的刘在锡也很热衷於慈善事业，经常为弱势群体捐款，前不久就掏出1亿捐助雪岳山的脚夫（挑山工）。

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