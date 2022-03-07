哭得讓人都心碎了！官方特別剪輯南柱赫在《耀眼、Start-Up、二十五，二十一》哭戲片段：需要抱緊處理

完全就是惹人憐愛的大狗狗，哪個時期的南柱赫最讓你感到心痛呢～？

人氣演員南柱赫目前主演的勵志愛情劇《二十五，二十一》正在 tvN 熱播中，同步播出的影音平台 TVING 則特別剪輯了他三部熱門韓劇的哭戲片段，看了讓網友表示：「真想好好抱緊安慰他。」



▼官方剪輯：

▼2019年《耀眼》裡他所飾演的李俊河，過著十分孤獨且困苦的生活，那份無助到底的哭聲和嘶吼，真的太令人感到心痛了～。（這部簡直是小編的人生劇！！！大推～）



*還有南柱赫的這一場戲必看：《耀眼》南柱赫喪禮上痛哭到撕心裂肺花絮全公開！



▼之後在2020年《Start-Up：我的新創時代》中飾演木訥、不善言辭理科男南道山，戀愛經驗值不足，在愛情面前常常顯得過於笨拙。（這一幕小編之前有寫過文章→《Start-Up》跟著南柱赫哭慘在螢幕前，不要這樣虐我們的男一號啊～TAT）



▼最新2022年在《二十五，二十一》飾演家中破產而面臨人生考驗，成為體育記者的白易辰，哭戲變得更收放自如，也許是人設需要更多內斂的淚水，可以看得出來角色上明顯的變化與成長。



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