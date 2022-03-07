哭得让人都心碎了！官方特别剪辑南柱赫在《耀眼、Start-Up、二十五，二十一》哭戏片段：需要抱紧处理

哭得让人都心碎了！官方特别剪辑南柱赫在《耀眼、Start-Up、二十五，二十一》哭戏片段：需要抱紧处理

韩剧   2022年3月7日   星期一09:00   MiJimin  

（封面图源：JTBC《耀眼》官方海报、IG@tving.official、Netflix《二十五，二十一》播出截图）

完全就是惹人怜爱的大狗狗，哪个时期的南柱赫最让你感到心痛呢～？

人气演员南柱赫目前主演的励志爱情剧《二十五，二十一》正在 tvN 热播中，同步播出的影音平台 TVING 则特别剪辑了他三部热门韩剧的哭戏片段，看了让网友表示：「真想好好抱紧安慰他。」
（图源：IG@skawngur）

▼官方剪辑：

▼2019年《耀眼》里他所饰演的李俊河，过著十分孤独且困苦的生活，那份无助到底的哭声和嘶吼，真的太令人感到心痛了～。（这部简直是小编的人生剧！！！大推～）
（图源：JTBC《耀眼》官方海报）（图源：IG@tving.official）

*还有南柱赫的这一场戏必看：《耀眼》南柱赫丧礼上痛哭到撕心裂肺花絮全公开！
（图源：youtube@JTBC Drama）

▼之后在2020年《Start-Up：我的新创时代》中饰演木讷、不善言辞理科男南道山，恋爱经验值不足，在爱情面前常常显得过於笨拙。（这一幕小编之前有写过文章→《Start-Up》跟著南柱赫哭惨在萤幕前，不要这样虐我们的男一号啊～TAT
（图源：IG@tving.official）

▼最新2022年在《二十五，二十一》饰演家中破产而面临人生考验，成为体育记者的白易辰，哭戏变得更收放自如，也许是人设需要更多内敛的泪水，可以看得出来角色上明显的变化与成长。
（图源：IG@tving.official）

哪个时期的南柱赫，最让你感到心痛呢～？赶快留言跟小编分享吧！

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