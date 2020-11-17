《Start-Up》跟著南柱赫哭慘在螢幕前，不要這樣虐我們的男一號啊～TAT

（微雷）南道山（南柱赫 飾）哭得好傷心，好想給他安慰和大大的擁抱啊…，跟我一樣哭慘的人請舉手～～～。

必須先承認一件事情，那就是南柱赫在韓劇《Start-Up》中的人物設定，真的既不吃香也不討好，但還是感受到他對角色的付出和努力，被迫+自願跟著說謊了那麼久，到了第9、10集被戳破，雖然難過的情緒可以預見，卻沒想到是比想像中還要痛苦。

▼原來預告這一幕，是南道山的想像畫面，模擬出徐達美（秀智 飾）得知真相的那一刻，是如此的令人心碎。



▼另一邊，被發現自己不是創業公司的代表，父親（金元海 飾）瞬間暴怒，道山也自爆出了小時候一直介懷的事，情緒也跟著崩潰。



▼之後，道山想對達美坦白真相，達美卻先發現組長韓志平（金宣虎 飾）才是當年寫信的人…。



▼道山不停地向達美道歉，但這個被戳破的謊言實在太大…太令人難受…，達美一時之間也不可能原諒道山，兩人陷入了冷戰。



（這哭得真的不計形象，驚人…）



▼達美喝醉後，道山背著她，達美說自己最喜歡道山當時穿著西裝，拯救她的畫面，道山為了實現她的心願跑去換裝，回來卻已經不見人影。



▼第10集最後，達美擔心自己的不足影響公司發展，對自己的能力產生懷疑時，道山給了她大大的鼓勵，兩人又能夠正眼看向彼此，「三山科技」的簡報與命運究竟會如何呢～？



這兩集還有許多真相大白的事件，還沒看的人趕快去補一下最新的發展吧！

（圖：Netflix）

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