[含劇透]《婚詞離曲3》院長鬼附身＋主角突然領便當＋新Love Line首播全部登場！

在上週開播的《婚詞離曲3》自開播前就話題不斷，除了導演以及三位主要演員更換之外，第二季最終的亂點鴛鴦譜也令觀眾們傻眼，上週播出前兩集後，除了有鬼魂附身，竟還有主要演員直接領便當！以及突然變積極求愛的鐵面部長，不知道觀眾們覺得如何呢？

以下為防雷線



《婚詞離曲3》延續前兩季的內容，分別處於30、40、50歲的三組夫妻，都因為先生的出軌而走向婚姻決裂。前兩季的收視率的話題性都相當高，第三季大家也好奇出軌的人夫們與小三，以及走出婚姻的正宮們將如何發展，不過才剛開播就上演令人感到衝擊的戲碼。



＃突如其來的羊水栓塞死亡

在這三位小三，中原本比較受到觀眾祝福的宋元（李敏英飾）與潘思賢（姜新孝飾），竟然在第二集生下兩人愛的結晶後，因為羊水栓塞症而突然死亡，讓潘思賢一家人原本沉浸在喜獲麟兒的喜悅中，突然轉為沉重的離別。而宋元死亡時卻始終睜大著雙眼的樣子，也讓觀眾們感到相當驚悚。讓觀眾們對於之後的劇情感到好奇，潘思賢會因此回到符惠玲身邊嗎？



＃新Love Line的誕生！撲克臉部長轉型暖男

這一季三位正宮一登場就是在與部長徐返用餐中，觀眾們正在猜測這位黃金單身漢有可能對哪一位展開攻勢呢？看起來符惠玲打算展開攻勢，沒想到徐返部長開始密切關心著三位中年紀較大的李時恩（全秀景飾），開始利用SNS噓寒問暖，甚至說出了小學時兩人就認識的往事，兩人並肩而走還被李時恩女兒撞見，她也為媽媽開心。與南佳彬分手的教授，是否有可能再度要求回到家中呢？



＃院長鬼附身小女孩直指東美見死不救

院長鬼從上一季陰魂不散，但卻沒有什麼影響家人的行動，在這一季一開始他就附身在孫女智雅身上，表現出來的樣子以及語氣就像院長一樣，令申有信（池英山飾）感到驚訝，而更在家中直指妻子金東美（李惠淑飾）見死不救，甚至憤怒衝上前去掐住她的脖子，令在家中的小三雅美看了相當驚訝，也向智雅媽媽莎菲英（朴柱美飾）報告狀況，還自告奮勇私下調查院長死亡的真相。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞