[含剧透]《婚词离曲3》院长鬼附身＋主角突然领便当＋新Love Line首播全部登场！

在上周开播的《婚词离曲3》自开播前就话题不断，除了导演以及三位主要演员更换之外，第二季最终的乱点鸳鸯谱也令观众们傻眼，上周播出前两集后，除了有鬼魂附身，竟还有主要演员直接领便当！以及突然变积极求爱的铁面部长，不知道观众们觉得如何呢？

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《婚词离曲3》延续前两季的内容，分别处於30、40、50岁的三组夫妻，都因为先生的出轨而走向婚姻决裂。前两季的收视率的话题性都相当高，第三季大家也好奇出轨的人夫们与小三，以及走出婚姻的正宫们将如何发展，不过才刚开播就上演令人感到冲击的戏码。



＃突如其来的羊水栓塞死亡

在这三位小三，中原本比较受到观众祝福的宋元（李敏英饰）与潘思贤（姜新孝饰），竟然在第二集生下两人爱的结晶后，因为羊水栓塞症而突然死亡，让潘思贤一家人原本沉浸在喜获麟儿的喜悦中，突然转为沉重的离别。而宋元死亡时却始终睁大著双眼的样子，也让观众们感到相当惊悚。让观众们对於之后的剧情感到好奇，潘思贤会因此回到符惠玲身边吗？



＃新Love Line的诞生！扑克脸部长转型暖男

这一季三位正宫一登场就是在与部长徐返用餐中，观众们正在猜测这位黄金单身汉有可能对哪一位展开攻势呢？看起来符惠玲打算展开攻势，没想到徐返部长开始密切关心著三位中年纪较大的李时恩（全秀景饰），开始利用SNS嘘寒问暖，甚至说出了小学时两人就认识的往事，两人并肩而走还被李时恩女儿撞见，她也为妈妈开心。与南佳彬分手的教授，是否有可能再度要求回到家中呢？



＃院长鬼附身小女孩直指东美见死不救

院长鬼从上一季阴魂不散，但却没有什么影响家人的行动，在这一季一开始他就附身在孙女智雅身上，表现出来的样子以及语气就像院长一样，令申有信（池英山饰）感到惊讶，而更在家中直指妻子金东美（李惠淑饰）见死不救，甚至愤怒冲上前去掐住她的脖子，令在家中的小三雅美看了相当惊讶，也向智雅妈妈莎菲英（朴柱美饰）报告状况，还自告奋勇私下调查院长死亡的真相。



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