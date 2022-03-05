「我在公司是結帳擔當」宋仲基與同門演員的團綜開播，下期變身忙內！

綜藝感滿滿的宋仲基帶領同公司旗下演員一起玩綜藝~

HiSTORY D&C公司官方YouTube頻道於4日上線團綜《Welcome First Time in HiSTORY》第一期，由旗下全體演員宋仲基、楊慶元、林徹洙、高甫潔、琴世祿、鄭宰光、韓智元集體出演。 宋仲基、楊慶元、林徹洙曾合作《黑道律師文森佐》。 宋仲基、楊慶元、高甫潔曾合作《阿斯達年代記》。



第一個環節是自我介紹，演員們在自我簡介卡上，填寫各自MBTI、特長、魅力點、在公司的定位。 分髮卡紙時，宋仲基開玩笑調侃林徹洙：「照片太好看了，不是我們公司的，是SM類型的長相。 」填寫完畢，宋仲基稱讚楊慶元字跡漂亮，提及楊慶元今年寫給大家的新年賀卡，大家回想起來仍然感動。



輪到宋仲基自我介紹時，他記不住自己的MBTI，並且他的MBTI測試結果每次都會變：「我的特長是挑撥離間，離間慶元哥和徹洙哥。 魅力點沒填是因為無窮無盡，就算我不說，身邊的人也會幫我說。 在公司的定位是結帳擔當，總是找我的信用卡XD」



第二個環節是關於MBTI性格測試四個維度的二選一問答。 最後是抽選長幼順序，給他們平時的長幼地位重新排序。 下期開始玩遊戲！



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