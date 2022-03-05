「我在公司是结帐担当」宋仲基与同门演员的团综开播，下期变身忙内！

综艺感满满的宋仲基带领同公司旗下演员一起玩综艺~

HiSTORY D&C公司官方YouTube频道於4日上线团综《Welcome First Time in HiSTORY》第一期，由旗下全体演员宋仲基、杨庆元、林彻洙、高甫洁、琴世禄、郑宰光、韩智元集体出演。 宋仲基、杨庆元、林彻洙曾合作《黑道律师文森佐》。 宋仲基、杨庆元、高甫洁曾合作《阿斯达年代记》。



第一个环节是自我介绍，演员们在自我简介卡上，填写各自MBTI、特长、魅力点、在公司的定位。 分发卡纸时，宋仲基开玩笑调侃林彻洙：「照片太好看了，不是我们公司的，是SM类型的长相。 」填写完毕，宋仲基称赞杨庆元字迹漂亮，提及杨庆元今年写给大家的新年贺卡，大家回想起来仍然感动。



轮到宋仲基自我介绍时，他记不住自己的MBTI，并且他的MBTI测试结果每次都会变：「我的特长是挑拨离间，离间庆元哥和彻洙哥。 魅力点没填是因为无穷无尽，就算我不说，身边的人也会帮我说。 在公司的定位是结帐担当，总是找我的信用卡XD」



第二个环节是关於MBTI性格测试四个维度的二选一问答。 最后是抽选长幼顺序，给他们平时的长幼地位重新排序。 下期开始玩游戏！



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